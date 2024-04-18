В Новосибирске сбили 15-летнего подростка, который ехал на электросамокате

Инцидент произошел в Дзержинском районе мегаполиса.

В Новосибирске на электросамокате попал в больницу 15-летний парень — его сбил автомобиль «Ниссан Примера». ДТП произошло днем 18 апреля напротив остановки «Красина».

По данным ГИБДД, водитель автомобиля сбил электросамокат, на котором находился юноша. Парень переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево, по ходу движения автомобиля.

Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками ДПС на месте происшествия.

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