сегодня
19 апреля, 01:33
пробки
0/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 94.09 | eur 100.5
сегодня
19 апреля, 01:33
пробки
0/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 94.09 | eur 100.5
вчера 23:10
проиcшествия

В Новосибирске сбили 15-летнего подростка, который ехал на электросамокате

Фото: ГИБДД Новосибирска

Инцидент произошел в Дзержинском районе мегаполиса.

В Новосибирске на электросамокате попал в больницу 15-летний парень — его сбил автомобиль «Ниссан Примера». ДТП произошло днем 18 апреля напротив остановки «Красина».

По данным ГИБДД, водитель автомобиля сбил электросамокат, на котором находился юноша. Парень переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево, по ходу движения автомобиля.

Пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками ДПС на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мошенник из Новокузнецка сдавал в аренду фейковые квартиры новосибирцам.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в