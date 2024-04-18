В Новосибирске владельцев 6 подпольных казино отправили под арест

В Новосибирске в СИЗО отправили двух обвиняемых в незаконной организации азартных игр по шести адресам.

Сотрудниками СК при поддержке УФСБ установлено, что в казино находились на Гоголя, 19, Нарымской, 21, Красном проспекте, 85а, Богдана Хмельницкого, 27/1, Бориса Богаткова, 201/1, проспекте Маркса, 1. Данные заведения прикрыли еще в прошлом году.

Владельцами казино были 50-летний мужчина и 41-летняя женщина. Их отправили в СИЗО на два месяца и месяц.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске суд арестовал помещение, где организовали подпольное казино.