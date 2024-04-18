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общество

В Новосибирске возбуждено дело о мошенничестве при строительстве детсада

Фото: Сиб.фм

Возбуждено уголовное дело против четверых новосибирцев за мошенничество при строительстве детского сада.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сейчас идет контроль по ходу расследования уголовного дела, возбужденного в отношении четырех лиц по статье “мошенничество”.

По предварительным данным, в период с 2020 по 2022 год между государственным учреждением и коммерческими строительными организациями Новосибирской области были заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству здания детского сада в Тогучине Новосибирской области.

В результате фигуранты по делу не произвели всю работу по стройке и при помощи фиктивных документов получили более 48 миллионов рублей.

С целью обеспечения заявленного прокурором иска о взыскании с обвиняемых по уголовному делу суммы причиненного ущерба следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 14 объектов недвижимости обвиняемых общей стоимостью свыше 24 миллиона рублей, чтобы возместить ущерб, причиненный бюджету региона.

Напомним, что бывшего председателя Бердской коллегии адвокатов Зуева осудили за растрату.

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Валерия Митрохина
Журналист

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