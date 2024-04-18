В Новосибирске заметили человека, зацепившегося за двери грузовика

Вечером 17 апреля в Новосибирске человек проехал на грузовом автомобиле, держась за машину с внешней стороны.

Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел около торгового центра на улице Пермской. На кадрах видно, как человек держится за задние двери грузовой машины, которая стоит на дороге. Автомобиль начал движение только после смены светофора на зеленый.

Такие действия новосибирца назвали зацепером. Он прокатился на грузовике вместе с машиной по улице Пархоменко в 22:51.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске поднимут штрафы за нарушение противопожарной безопасности.