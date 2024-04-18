В Новосибирской области почти 122 тыс детей отдохнут и оздоровятся в 2024 году

Летом 2024 года около 122 тысяч детей смогут отдохнуть в Новосибирской области.

На первом заседании межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшей под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, сообщили, что в этом году летом почти 122 тысячи детей отдохнут в оздоровительных лагерях региона.

“На особом контроле должны стоять вопросы организации питания, медицинского сопровождения ребят, организации их занятости. Повышенное внимание традиционно уделяется организации выездов детей на отдых за пределы региона”, – прокомментировал Сергей Нелюбов.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, 27 мая состоится уже первый заезд в детские лагеря.

Напомним, что синоптики отменили аномальную жару в Новосибирске летом 2024 года.