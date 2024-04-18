В Новосибирской области развивается промышленный туризм

Больше 30 организаций Новосибирской области вступили в программу по промышленному туризму.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что туристы могут посетить местные заводы. Команда из представителей промышленных предприятий, туриндустрии во главе с министерством экономического развития Новосибирской области проходит обучение и уже предложила четыре турмаршрута.

«Стратегия развития промышленного туризма в регионе заключается в том, чтобы показать на примере Новосибирской области, как работает «треугольник Лаврентьева». В каждом из разработанных маршрутов есть посещение объектов образования, науки и производства. Мы можем многое гостям региона показать. Уверена, что такие маршруты будут интересны и взрослым, и детям», – отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Например, на стекольном комплексе завода «Сибстекло» можно увидеть все этапы изготовления стеклотары, погреться у печи, и заглянуть внутрь нее. Туристам покажут, как из отрезанных огненных капель стекломассы, похожих на метеоритный дождь, формуются заготовки и выдуваются стеклоизделия.

Помимо заводов, в турмаршруты будут включены колледжи и вузы.

Ранее мы рассказывали, что в этом году 28% жителей Сибири отправятся в путешествие по стране и за границу. 67% будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников. Это выше средних показателей по стране.