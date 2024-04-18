В Новосибирской области вынесли приговор парню, который убил свою учительницу

В Новосибирском областном суде завершилось рассмотрение уголовного дела об убийстве пожилой учительницы.

18-летний Станислав Вальков признан виновным в убийстве 84-летней Валентины Перковой, а также в совершении разбоя и кражи. Суд вынес приговор в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вальков отрицал свою вину, пытаясь свалить все на мифического сообщника.

Эта трагическая история произошла в селе Новоникольск Усть-Таркского района. В ночь на 10 марта молодой человек проник в дом заслуженного педагога с целью похищения техники. Однако его действия привлекли внимание женщины, которая проснулась. Убийца ударил ее ножом и спрятал тело в углярке.

Тело пенсионерки обнаружили местные жители, пришедшие проведать женщину по просьбе сына, который не мог связаться с матерью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили 15-летнего подростка, который ехал на электросамокате.