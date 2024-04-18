В Новосибирской области за неделю клещи укусили 21 человека

За период с 10 по 16 апреля в Новосибирской области был зарегистрирован 21 случай укуса клещами. Об этом пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Большинство случаев укусов насекомых были зафиксированы в Искитимском районе. По два случая было зарегистрировано в Новосибирском и Коченевском районах.

Также жители Новосибирска подверглись укусам клещей в районах Болотнинский, Здвинский, Красноозерский, Чулымский, Колыванский, Заельцовский, Ленинский и Октябрьский. Еще пять человек из местного населения пострадали от укусов в соседних регионах.

С начала эпидсезона к медикам по поводу укусов клещами обратились 24 человека. Это на три человека больше, чем за аналогичный период в 2023 году. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы два человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске провели пикет за сохранение исторических зданий.