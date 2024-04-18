В Новосибирске провели пикет за сохранение исторических зданий. Фоторепортаж

Согласованная акция протеста прошла на площадке около театра «Глобус».

В четверг, 18 апреля, группа гражданских активистов провела пикет в центре Новосибирска в рамках дня памятников и исторических мест, установленного ЮНЕСКО.

Акция, согласованная с властями, прошла около театра «Глобус», где участники держали плакаты с лозунгами, выражающими протест против уничтожения исторического наследия города.

Основной целью пикета было привлечение внимания к сохранению оставшихся исторических зданий в Новосибирске.

Редакция Сиб.фм собрала фотографии с демонстрации.

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