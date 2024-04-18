В Новосибирскую область идет потепление до +23 градусов

Синоптики из «Западно-Сибирского УГМС» рассказали о погоде в Новосибирской области на ближайшие дни.

В пятницу, 19 апреля, ожидается потепление до +7...+12 градусов, местами даже до +17 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди с грозами, а днём в некоторых районах также возможны дожди. Северо-западный ветер будет со скоростью 6-11 м/с, иногда с порывами до 16 м/с.

На субботу, 20 апреля, ожидается похолодание до 0...-5 градусов, местами до +5 градусов. Днём потеплеет до +6...+11 градусов, местами даже до +16 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть в юго-восточном направлением со скоростью 2-7 м/с, иногда с порывами до 12 м/с.

Самым тёплым днём выходных, воскресенья 21 апреля, ожидается воздух прогреется до +10...+15 градусов, местами до +23 градусов после ночного похолодания до -3 градусов. Ветер будет дуть с южной стороны со скоростью 4-9 м/с, иногда с порывами до 14 м/с. Местами возможны небольшие дожди и грозы.

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