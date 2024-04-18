Врач Котова назвала надежный метод борьбы с аллергией весной

Специалист порекомендовала использовать антигистаминные препараты.

Аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова рассказала в беседе с Pravda. Ru, как справиться с обострившейся весенней аллергией. По ее словам, лучше воздержаться от использования сосудосуживающих препаратов.

«Сосудосуживающие препараты использовать не рекомендуется вообще, они вызывают медикаментозный атрофический ринит, когда капли перестают помогать и приходится их использовать постоянно, без них человек уже жить не может, вот в этом их самая большая проблема», — разъяснила медик.

Вместо этого Котова рекомендует обратиться к специалисту, который может назначить аллерген-специфическую терапию, помогающую снизить чувствительность к причинно-значимым аллергенам. Кроме того, она посоветовала использовать антигистаминные препараты.

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