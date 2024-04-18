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общество

В зоне СВО пропали без вести 150 новосибирцев

Фото: Сиб.фм

Омбудсмен сообщила о 150 пропавших без вести новосибирцах в зоне специальной военной операции.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на слова уполномоченной по правам человека в регионе Елены Зерняевой, в этом году поступило 150 обращений с просьбой отыскать местных жителей, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.

Она также напомнила, что в период с 2022 по 2023 год с плена вернулись два человека и только один человек в 2023 году.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что выплаты в случае смерти и ранений на СВО распространили на добровольцев из Росгвардии.

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Валерия Митрохина
Журналист

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