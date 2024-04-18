Врач Фетисова предупредила об опасности похудения с помощью таблеток

По словам специалиста, препараты наносят серьезный вред желудку и провоцируют состояние токсикоза.

Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова предупредила о вреде использования таблеток, способствующих похудению. По ее словам, они наносят серьезный вред желудку и провоцируют состояние токсикоза. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

В свою очередь медик также посоветовала не применять – монодиеты, которые длятся целыми неделями или 10 дней. Они могут быть использованы для лечения тяжелых аллергических состояний, аутоиммунных заболеваний, а для снижения веса бесполезны и даже вредны, так как организм лишается полезных веществ.

Лучше, по мнению Фетисовой, использовать разгрузочные дни, один-два дня в неделю.

Напомним, эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.



