Бузова поддержала Искандарову после нападок новосибирского блогера Давы в шоу «Сокровище императора»

В новом выпуске шоу «Сокровище императора» на ТНТ участницу Женю Искандарову довели до слез.

Блогер не смогла сдержать эмоций после нападок со стороны новосибирского блогера Давы, Аланы Мамаевой и Марии Погребняк. Женя выразила свое недоумение по поводу того, что она вызывает раздражение у других участников и почувствовала себя «чудовищем» из-за этого. Она также отметила, что старается закрыться от окружающих, чтобы избежать дальнейших эмоциональных ран.

В поддержку Жени выступила Ольга Бузова, приведя пример из своей собственной жизни.

«В этом жестоком мире невозможно выжить, если ты всегда закрыта. Вот меня тоже, Жень, часто обижали. И продолжают. Но я не стесняюсь своих эмоций, не стесняюсь открываться людям, доверять, влюбляться в людей, очаровываться. Иначе ты просто не выживешь!», — обратилась ведущая к Искандаровой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава устроил скандал на шоу «Сокровища императора».