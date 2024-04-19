Новосибирский блогер Дава устроил скандал на шоу «Сокровища императора»

На ТНТ идет шестая неделя проекта «Сокровища императора».

Борьба за 1 млн юаней становится всё более напряженной. Конфликты между участниками переходят в открытую фазу.

По данным пресс-службы телеканала, новосибирский блогер Давид Манукян и его брат Арман отказались мириться с тем, что команда Евгении Искандаровой и Карины Кокс проявляет выдающиеся результаты в испытаниях, не уступая мужчинам. Они начали атаковать своих соперниц, обвиняя их в недобросовестной игре.

Конфликту также присоединились Мария Погребняк и Алан Мамаев, которые также подозревают девушек в нечестной борьбе за победу. Евгения и Карина не скрывают, что готовы делать всё возможное, чтобы выиграть приз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирец Дава с возлюбленной отдыхал на Мальдивах в номере за 400 тысяч за ночь.