Грозы и заморозки ждут новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирске до конца недели ожидается изменчивая погода.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью воздух будет прогреваться до плюс девяти градусов, днем — до 12 градусов тепла, а к югу и вовсе до 17. Ожидаются осадки от небольших до умеренных, грозы и ветер с порывами до 16 метров в секунду.

20 апреля будет сухо, ветер ослабнет, но похолодает — местами до минус пяти. Слегка потеплеет в воскресенье, 21 апреля: днем до плюс 14, ночью заморозков синоптики не обещают.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирскую область идет потепление до +23 градусов.