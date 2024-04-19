Имущество на 255 млн руб приватизировала мэрия Новосибирска

Мэрия города приватизировала имущество на 255 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска приватизировал 47 объектов муниципального имущества и 7 земельных участков — их стоимость составила 255,42 миллиона рублей.

В связи с тем, что в Новосибирске «не осталось крупных объектов», мэрия сейчас выставляет на приватизацию подвалы и непрофильные помещения, которые не понадобились органам местного самоуправления. Об этом сообщил председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Сергея Бондаренко.

Напомним, что мэрия Новосибирска одобрила строительство храма.