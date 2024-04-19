Инфляцию в Новосибирской области сдерживали авиабилеты и яйца

Авиабилеты и яйца смогла сдержать инфляцию региона.

Как сообщила пресс-служба Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в прошлом месяце замедлился рост цен на продовольствие и авиабилеты, таким образом, годовая инфляция Новосибирской области составила 8,2%.

В связи с тем, что увеличилось количество некоторых продуктов в регионе, в марте значительно замедлился рост цен на продовольствие.

Помидоры, груши и бананы подорожали меньше, чем в феврале, так как в область стали завозить больше импортных фруктов и овощей.

Однако цены на яйца нормализовались — их производство выросло во многих регионах России.

В том числе замедлился рост цен и в сфере услуг — в марте авиакомпании назначали скидки на туры, что привело к снижению стоимости авиабилетов.

Напомним, что в Новосибирской области цены на продукты выросли на 82,5%