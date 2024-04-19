Как похудеть к лету рассказала новосибирцам диетолог

Мало кто не мечтает привести в порядок фигуру к лету, даже если остается совсем немного времени до него — рекомендации дает врач-диетолог Галина Бикбулатова.

О том, как похудеть без вреда для здоровья, специалист рассказала изданию «АиФ-Новосибирск». По ее словам, за месяц можно избавиться от двух до четырех кг — в зависимости от исходного веса.

Для достижения желаемых результатов не нужно обесценивать свои результаты, отметила доктор. Ведь даже минус полкило в неделю — это отлично.

«Также важно понимать, зачем вам худеть, зачем достигать этой цели. Это поможет вам сохранять мотивацию, которая будет постоянно варьироваться. И четкое представление для чего мы это все делаем, будет помогать оставаться в движении», — советует эксперт.

Нужно фиксировать все съеденное — завести дневник, записывать в него время приема пищи, продукты и их количество.

Для понимания, сколько необходимо съедать белков, жиров и углеводов, диетолог рекомендует обратиться к специалисту или определить самостоятельно по принципу гарвардской тарелки. Половина ее отдается овощам и фруктам, а оставшиеся четверти –крупам и мясным ингредиентам.

Для сброса веса нужно больше гулять, соблюдать режим дня и высыпаться.

Ранее эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.