Каждый пятый россиянин планирует взять отпуск на майские праздники

Таким способом россияне хотят продлить себе отдых, либо отправиться в путешествие.

Аналитики ВТБ и банком «Открытие» провели опрос среди россиян и выяснили, что каждый пятый из опрошенных собирается взять отпуск на майские праздники. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Таким способом участники опроса либо продлят себе отдых, либо поедут в путешествие. Столько же опрошенных не решили, брать ли отпуск на праздники. Большинство — 62% — не будут брать отпуск.

В исследовании отмечается, что 46% россиян на майские праздники отдохнут дома, а 33% поедут на дачу или за город. 20% отправятся в путешествие, из них 17% — внутри страны, а 3% — за границу.

Напомним, аналитики узнали, как россияне начинают свой рабочий день.