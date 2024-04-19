Новосибирские футбольные болельщики мешали девочке делать уроки — она вызвала ГБР

В Новосибирске из-за криков футбольных болельщиков 10-летняя девочка вызвала ГБР.

Как сообщается в группе «Агентство безопасности ГВАРДИЯ» во «ВКонтакте», из дома на улице Лескова Октябрьского района Новосибирска 16 апреля поступила жалоба от 10-летней Алины (имя изменено). Девочка сообщила, что ее соседи шумят, из-за чего она не может делать уроки.

Алина решила позвонить ГБР, так как вспоминала, что ранее ее родители уже вызывали гвардейцев, когда пьяные соседи дрались.

Выяснилось, что в квартире, на которую пожаловалась девочка, была компания молодых людей. Они смотрели футбол и не сдерживали свои эмоции.

По адресу никакого правонарушения не было, но гвардейцы попросили больше их не шуметь. Те, в свою очередь, прислушались к совету, и Алина смогла спокойно завершить домашнее задание.

Напомним, что бойцы ГБР смогли предотвратить 17 краж в Новосибирске.