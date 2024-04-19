Новосибирский суд сохранил приговор мошенникам, присвоившим деньги в ходе строительства детсада в Тогучине

Суд принял решение о сохранении мер пресечения для обвиняемых в мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине.

Обвиняемыми являются руководители подрядных организаций Владимир Дятлов и Наталья Фазылева, а также начальник отдела объектов образования ГКУ НСО «УКС» Михаил Полубатонов.

С 2020 по 2022 год был заключен госконтракт на строительство детского сада на сумму более 50 миллионов рублей. Планировалось ввести здание в эксплуатацию в 2021 году. Однако сроки были нарушены. Стороны договорились не выполнять работы полностью, а лишь подготовить необходимую документацию для получения денег.

В начале апреля Центральный районный суд решил поместить Дятлова и Полубатонова в СИЗО до 3 июня 2024 года. Наталью Фазылеву отправили под домашний арест на тот же срок.

19 апреля Новосибирский областной суд подтвердил решение относительно Полубатонова. Фазылеву обязали самостоятельно являться по вызовам дознавателя, следователя или суда.

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