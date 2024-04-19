Под Новосибирском мать выпавшего из колыбели малыша ограничили в родительских правах

21-летнюю жительницу Каргата ограничили в родительских правах за то, что она не уследила за своим малышом и тот едва не умер.

Суд прошел 19 апреля. Молодая мама спокойно и без вопросов приняла решение., сообщает «Политаналитика».

Происшествие случилось в феврале. Ребенок, проживающий с мамой, отцом и годовалым братом из-за недогляда выпал из кроватки и сильно ударился головой, после чего впал в кому. Врачи сделали все, чтобы вернуть маленького пациента к жизни.

Напомним, на Первом канале в эфире программы «Мужское/Женское» обсудили эту историю. Мать малыша Анастасия Герасимова тогда заявила, что он впал в кому из-за того, что родился больным. Она всячески отрицает свою вину и невнимательность в данном инциденте.