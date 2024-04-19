Под Новосибирском произошла смертельная авария в Ордынском районе

В Ордынском районе Новосибирской области произошла смертельная авария, в которой погиб 66-летний водитель автомобиля "Рено Дастер".

Инцидент произошел на 124-м километре дороги К-17Р "Новосибирск-Кочки-Павлодар". По данным Госавтоинспекции региона, пенсионер выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота Лэнд Крузер", за рулем которого находился 49-летний водитель.

В результате произошедшего аварии водитель "Рено Дастер" скончался на месте. Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия и проводят проверку обстоятельств аварии.

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