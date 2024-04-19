Пострадали двое: в Чулымском районе пьяный автомобилист-лихач снес забор дома

Прокуратурой Чулымского района Новосибирской области организована проверка по факту «пьяного» ДТП.

Водитель «Тойота Камри» напился и сел за руль, взяв с собой пассажира. На улице Рабочей он слишком сильно разогнался, не справился с управлением и влетел в ограждение частного дома.

Обоих находившихся в авто людей увезли в больницу.

На место ДТП выехал прокурор района Алексей Вайн для координации деятельности правоохранительных органов. Организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты ее на контроле в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, как в Кировском районе Новосибирска в массовом ДТП с «Cadillac» пострадали три человека.