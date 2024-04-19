Появился список новосибирских школ с самым большим количеством первоклассников

В Новосибирске назвали школы с наибольшим количеством первоклассников.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на департамент образования мэрии Новосибирска, за три недели родители детей оформили почти 14 тысяч заявлений на прием в первый класс. Уточним, что приемная кампания по набору первоклассников в школы началась 1 апреля.

Наибольшее количество заявлений было направлено в СОШ №217, 215, 211, 218, 220 и 51.

Школа №217 находится в Кировском районе города в жилмассиве «Матрешкин двор».

Учебное заведение №215 расположено в Ленинском районе на «Чистой слободе».

Школы №211 и 218 находятся в Калининском, №220 — в Октябрьском, а №51 — в Заельцовском районах.

Напомним, что в Новосибирске намерены расторгнуть концессии на строительство школ.