Спецоперация на Украине продолжается: что известно на утро 19 апреля — в статье Сиб.фм.

На Купянском направлении войска «Запад» поразили ВСУ и нацгвардию в районах населенных пунктов Синьковка, Новосёловское, Червоная Диброва и Григоровка, отразили две контратаки у Терны. Противник потерял до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, гаубицу и два 152 мм орудия Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по врагу в у населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка, отразили контратаку в районе Красногоровки. Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей. Также поражены самоходная артиллерийская установка, две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении бойцы «Центра» улучшили тактическое положение, поразили противника в районах населённых пунктов Артёмово, Семёновка, Нетайлово и Орловка, отразили семь контратак. Украина потеряла до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, гаубицу и 152 мм орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское и Малиновка. Потери противника составили до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка и три полевых склада боеприпасов.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение боевикам Украины в районах Работино, Змеевки, Никольского и Ивановки. ВСУ лишились до 50 военнослужащих, двух авто, двух гаубиц.

Итоги предыдущего дня — в нашем отдельном материале.