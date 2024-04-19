Стали известны результаты второй недели конкурса «Мир глазами детей»

По результатам голосования были определены ещё четыре работы которые украсят собой михайловскую набережную 1 июня.

Завершилась вторая неделя конкурса «Мир глазами детей», по результатам голосования рейтинг возглавили следующие авторы:

Николай Лунёв – 6 лайков

Ильвина Гумерова – 4 лайка

Кирилл Прокопенков – 3 лайка

Арина Федотова – 2 лайка

Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.

Третья неделя конкурса стартует, а это значит, что ровно через неделю Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.