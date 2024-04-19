Стало известно, какие улицы перекроют в Новосибирске для подготовки парада Победы

Стали известны улицы, которые перекроют в Новосибирске для подготовки к параду Победы.

В начале мая в Новосибирске перекроют улицы для подготовки и проведения Дня Победы. Проект постановления был опубликован на сайте мэрии города.

Так, репетиция парада пройдет 4, 7 и 8 мая. Планируют закрыть участки дорог на Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, Чаплыгина.

Также введут ограничение на движение транспорта по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до улицы Фрунзе. 4 мая оно будет действовать с 13:00 до 16:00, 7 мая — с 18:30 до 22:30 и 9 мая — с 7:00 до 11:00.

На время празднования появится запрет на парковку на площади имени Ленина, по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской, по улице Мичурина: от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе, по улице Депутатской: от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

Здесь также будут действовать ограничения: 4 мая — с 07:00 до 18:00, 7 мая — с 07:30 до 22:30, 8 мая — с 08:00 до 18:00 и 9 мая — с 07:00 до 13:00.

Помимо этого, сообщается, что, возможно, не будет работать станция метро «Площадь Ленина», но запрет возникнет только в случае, если оперативный штаб УМВД примет такое решение.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали программу на 9 мая 2024.