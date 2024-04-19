Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно на 19 апреля

Все, что известно на утро 19 апреля о теракте в «Крокус Сити Холле», Сиб.фм собрал в одной статье.

Потрясшая весь мир трагедия произошла вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал и расстреливали людей. После этого они подожгли кресла и сбежали. Известно о 144 жертвах и более чем 300 пострадавших.

Подозреваемых поймали на следующий день и отправили в СИЗО до суда, который назначен на 22 мая. Все задержанные — граждане Таджикистана. Их внесли в список экстремистов и террористов.

Следственный комитет РФ ведет расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокус Сити Холла», ответственных за пожарную безопасность.

Позже в перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

Кстати, Аминчон Исломов*, пытался обжаловать свой арест, но Мосгорсуд признал его задержание законным и Аминчона* оставил в СИЗО.