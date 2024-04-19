Трактор не сносил торговые точки мигрантов на рынке в Новосибирске

13 апреля в Новосибирске были проведены работы по сносу нелегальных торговых точек на Гусинобродском шоссе.

По данным nsk.om1.ru, акция не была направлена на борьбу с иностранными торговцами, а являлась частью благоустройства территории.

Представитель компании, ответственной за чистоту и порядок на месте, сообщил: «Это муниципальная территория, началось благоустройство. Мы здесь сейчас все ремонтируем, приводим в порядок. Мы взяли на себя чистоту и порядок этого места. Проводим весеннюю уборку».

Однако, несмотря на проведенные работы, уже сегодня на прежнем месте начали появляться новые торговцы. Один из них отметил, что глобальная уборка никак не повлияла на торговлю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали ремонтировать энергоблок на ТЭЦ-5.