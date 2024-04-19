В Новосибирске начали ремонтировать энергоблок на ТЭЦ-5

Крупнейшая теплоэлектростанция столицы Сибири начала крупный ремонтный проект этого года.

Работы на втором энергоблоке включают капитальные работы по замене котла, турбины и турбогенератора, которые будут проводиться до конца июня. Этот проект также включает замену конвективного пароперегревателя и более четырех тысяч трубок конденсатора, а также ремонт газоходов и воздуховодов котла.

Эксперты ожидают, что увеличение эффективности работы блока приведет к сокращению расхода угля на ТЭЦ-5 на примерно 18 тысяч тонн в год после завершения капитального ремонта. Это позволит значительно улучшить экологическую эффективность работы станции.

В этом году планируется провести ремонт 103 единиц оборудования на пяти ТЭЦ Новосибирской области на общую сумму 4,3 млрд рублей, что включает в себя замену семи котлов, три турбины и три генератора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске больше 50 машин отмывают центр города к 9 мая.