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общество

В Новосибирске больше 50 машин отмывают центр города к 9 мая

Фото: МКУ «ДЭУ №1»

Более 50 специализированных машин были задействованы в уборке центра Новосибирска к 9 Мая.

Приоритетными участками для коммунальных служб стали Красный проспект, где ежегодно проходит Парад Победы. По информации МКУ «ДЭУ № 1», часть работ требует ручного вмешательства. Дорожники удаляют скопившуюся грязь у обочин и моют ограждения. Ежедневно с улиц города вывозят более 100 тонн мусора и грязи.

Технология литого асфальта используется для устранения ям, образовавшихся за зиму. Основное внимание уделяется улицам Большевистская и Кирова, а также Коммунальному и Димитровскому мостам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области все необходимые товары появятся на полках сельских магазинов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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