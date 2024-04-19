В Новосибирской области все необходимые товары появятся на полках сельских магазинов

В Новосибирской области продолжается успешная реализация программы «11-й километр», которая уже более 10 лет обеспечивает жителей отдаленных сел необходимыми товарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благодаря государственной поддержке, предприниматели, работающие в этих районах, получают возможность частично компенсировать свои транспортные расходы. Субсидии предоставляются трижды в год, что способствует упрощению работы предпринимателей и развитию торговой инфраструктуры в отдаленных селах.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин отметил, что за четвертый квартал 2023 года 47 предприятий получили поддержку на сумму 8 миллионов рублей.

Программа «11-й километр» направлена на развитие торговой инфраструктуры и обеспечение жителей отдаленных сел всеми необходимыми товарами, включая продукты питания, одежду, товары для гигиены и хозяйственные товары.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске кладовщица птицефабрики спонтанно взяла билет и выиграла 29 млн.