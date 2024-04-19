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общество

Тренер Прыгунов поделился эффективными упражнениями для похудения

Freepik, authors: jacoblund

По словам специалиста, в борьбе с лишними килограммами будут эффективны силовые тренировки.

Фитнес-тренер FitStars, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов рассказал в беседе с «Секретом фирмы», с помощью каких упражнений можно побороть лишние килограммы. По его словам, наиболее эффективными для похудения считаются силовые тренировки.

«Во-первых, силовые тренировки с большими весами задействуют крупные группы мышц (бёдра, ягодицы, спину), они сжигают много калорий при работе. Если вы новичок, можно не брать большие веса, главное — включать в работу крупные мышцы», — объяснил тренер.

Наиболее полезными упражнениями для похудения, как считает Прыгунов, будут выпады, приседания, румынская тяга со штангой, отжимания, подтягивания, ягодичный мостик, любые тяги для спины.

Кроме того, эксперт добавил, что можно выбирать виды спорта, которые включают в себя кардио и силовую нагрузку — например, кроссфит.

Напомним, тренер Идуш дала советы по борьбе с мышечной болью после тренировок.

#спорт #тренер #похудение
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Дарья Бочкун
журналист

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