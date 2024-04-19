Тридцатилетие регионального парламента отметили в Заксобрании Новосибирской области

В Законодательном Собрании Новосибирской области отметили свой 30-летний юбилей.

Праздник посвященный этому событию прошел в торжественной обстановке, где собравшихся поприветствовал председатель Собрания Андрей Шимкив.

Шимкив подчеркнул значимость работы регионального парламента за прошедшие годы. Он отметил, что за это время были приняты сотни законов, обсуждаемых с участием депутатов, представителей правительства, общественных организаций и надзорных ведомств.

В рамках празднования председателям регпарламента предыдущих созывов были вручены памятные адреса. В числе почетных гостей присутствовали первый председатель областного Совета депутатов Анатолий Сычев, руководитель облпарламента двух созывов Виктор Леонов, а также председатель Заксобрания пятого созыва Иван Мороз.

Среди особо значимых законов, принятых в регионе, упомянут был закон о территориальных органах государственной власти в районах области, который оказал влияние на федеральное законодательство о местном самоуправлении. Также отметили законы о наказах избирателей и поддержке аграрного комплекса, которые сформировали основы для развития региональной законодательной базы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в день комфортного голосования проголосовали более 155 тысяч человек.