В Новосибирске в комфортном голосовании поучаствовали более 155 тысяч человек

В Новосибирске прошел день комфортного онлайн-голосования по отбору объектов для благоустройства.

Голосование, продолжающееся с 15 марта по 30 апреля, предоставило возможность участия даже тем, кто не имеет аккаунта на сайте Госуслуги. Специально организованные пункты и помощь волонтеров были доступны для всех желающих. Пятьдесят таких точек было открыто в молодежных ресурсных центрах, в общественной приемной мэрии, а также в репетиционных залах и на улицах города.

Евгений Твердохлебов, начальник управления молодежной политики мэрии Новосибирска, отметил, что день комфортного голосования пришелся на пятницу, конец рабочей недели, чтобы максимальное число людей смогло принять участие. Он также подчеркнул, что наблюдается интерес и соревновательный дух среди участников.

На данный момент более 155 тысяч новосибирцев приняли участие в голосовании. Среди предложенных объектов для благоустройства в лидерах парк имени Кирова в Ленинском районе, набережные на улицах Саввы Кожевникова (Кировский район) и на ОбьГЭСе (Советский район).

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев призывают проголосовать за благоустройство парка «Сосновый бор».