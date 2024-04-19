В Бердске по собственному желанию уволился директор УКСа

В Бердске директор УКСа уволился по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бердска, должность директора управления капитального строительства города покинул Антон Антонов.

Мэр города прокомментировал ситуацию с уходом экс-директора, сказав, что ему очень жаль терять квалифицированного сотрудника. Он поблагодарил Антонова за его профессионализм и конструктивный подход к работе.

Сейчас неизвестно, где именно будет работать Антонов в будущем. Но заявление, со слов самого экс-директора, он написал еще в марте.

Напомним, что сборная Бердска одержала победу в чемпионате Новосибирской области по мини-футболу.