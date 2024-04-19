В этом году власти Новосибирской области отремонтирует еще три моста

Минтранс Новосибирской области объявил о грядущем ремонте трех мостов в регионе в 2024 году.

Эти мосты включают в себя переходы через реки Омь в Чановском районе и Кама в Венгеровском районе, а также мост через железнодорожный путь «Омск — Новосибирск».

Конкретно, мост через реку Омь соединяет деревню Старая Преображенка и село Старые Карачи, путепровод через Транссибирскую магистраль находится недалеко от города Каргат, а мост через реку Кама расположен на дороге «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)» возле села Туруновка, как сообщает Минтранс Новосибирской области.

С 15 мая по 15 ноября 2024 года будут введены ограничения движения на мостах через реки, а с 15 мая по 15 октября — на мосту через железную дорогу, вследствие проводимых работ по ремонту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина требует 500 тысяч рублей компенсации из-за ожогов из-за прорыва труб.