В Новосибирске мужчина требует 500 тысяч рублей компенсации из-за ожогов из-за прорыва труб

Прокурор Кировского района Новосибирска обратился в суд с иском к ООО «НТСК», требуя компенсации морального вреда пенсионеру.

По данным пресс-службы управления Судебного департамента в Новосибирской области, истец стал жертвой аварии на теплотрассе на улице Петропавловской. Иск основан на том, что клубы дыма из-за аварии вынудили пенсионера остановиться, а затем он получил ожоги, находясь вблизи участка с кипятком.

Иск на сумму 500 тыс. рублей был подан после установления прокуратурой принадлежности теплосети к ООО «НТСК». Предварительное заседание по делу назначено на 14 мая 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщину, ударившую полицейского по лицу, осудили в Новосибирске.