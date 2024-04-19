Женщину, ударившую полицейского по лицу, осудили в Новосибирске

В Новосибирске 30-летняя пассажирка, устроившая скандал в такси и напавшая на полицейского, получила приговор.

Инцидент произошел утром 29 февраля 2024 года у отдела полиции №5 «Дзержинский».

Женщина повредила лобовое стекло в такси, после чего водитель доставил ее к полицейским. В отделе полиции она отказалась давать объяснения и нанесла удар сотруднику по лицу. В результате сотрудник получил поверхностную травму.

Подсудимая признала вину и объяснила свои действия панической атакой. Она принесла извинения сотруднику полиции, который не стал заявлять гражданский иск. Женщина ранее не была судима, работала менеджером и воспитывала ребенка.

Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция Якутии задержала двух новосибирцев по подозрению в мошенничестве.