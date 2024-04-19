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общество

В мэрии Новосибирска назвали точный срок сдачи станции «Спортивная»

Фото: Сиб.фм

Стало известно, когда сдадут станцию метро «Спортивная».

По словам главного эксперта проекта по станции метро «Спортивная» Андрея Волохова, после прохождения экспертизы сметной стоимости смогут открыть новую станцию метро в Новосибирске.

А как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас на станции «Спортивная» завершают оставшиеся общестроительные и пусконаладочные работы, соответственно, ее открытие планируется в конце текущего года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске восьмой раз перенесли открытие «Спортивной».

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Валерия Митрохина
Журналист

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