В мэрии Новосибирска назвали точный срок сдачи станции «Спортивная»

Стало известно, когда сдадут станцию метро «Спортивная».

По словам главного эксперта проекта по станции метро «Спортивная» Андрея Волохова, после прохождения экспертизы сметной стоимости смогут открыть новую станцию метро в Новосибирске.

А как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас на станции «Спортивная» завершают оставшиеся общестроительные и пусконаладочные работы, соответственно, ее открытие планируется в конце текущего года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске восьмой раз перенесли открытие «Спортивной».