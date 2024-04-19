В Новосибирск собираются поставить новые четырехпалубные теплоходы

Среди жителей Новосибирской области растет спрос на межрегиональные путешествия.

В Новосибирске могут появиться современные большие теплоходы для дальних межрегиональных путешествий. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Речфлот» Антон Бочаров.

Расширение пассажирских речных перевозок поддерживается растущим спросом на внутренний туризм, особенно на межрегиональные путешествия среди жителей Новосибирской области.

К концу текущего года планируется модернизация теплохода «Новосибирск» для запуска круизных туров по Новосибирской и Томской областям, а также Алтайскому краю. Новый этап программы предполагает привлечение более крупных и современных кораблей с тремя и более палубами для путешествий в более отдаленные регионы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тридцатилетие регионального парламента отметили в Заксобрании Новосибирской области.