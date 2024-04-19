В Новосибирске диетолог рассказала, как безопасно похудеть к лету

О похудении к лету рассказала новосибирский диетолог.

Как сообщает “АиФ-Новосибирск”, ссылаясь на слова врача-диетолога Галины Бикбулатовой, человек способен сбросить до 4 килограммов за месяц, но все зависит только от того, какие усилия и способы он прикладывает к этому.

При этом, по словам диетолога, за 3 месяца человек способен сбросить даже до 12 килограммов.

Но чтобы достичь своих целей в снижении веса, Галина Бикбулатова отмечает, что не нужно обесценивать свои результаты и необходимо понимать, 500 грамм в неделю – это отличный и безопасный результат.

В том числе, следует четко отвечать себе на вопрос, зачем вы худеете и для чего, чтобы всегда поддерживать мотивацию.

А для того, чтобы понимать, сколько необходимо съедать белков, жиров и углеводов, диетолог советует обратиться к специалисту, либо попробовать определить самостоятельно.

Напомним, что диетолог Кабанов рассказал о допустимом количестве выпитой газировки за день.