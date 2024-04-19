В Новосибирске на выходных ожидается потепление до +11 градусов

В ближайшие выходные новосибирцев ждет потепление до +11 градусов.

По данным «Яндекс.Погода», утром 20 апреля ожидается до +5 градусов, днем и вечером температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Суббота будет радовать ясной погодой.

УФ-индекс составит 4 — это соответствует среднему уровню. Магнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.

21 апреля прогнозируется пасмурная погода с небольшим дождем ночью. Утром и днем температура поднимется до +7...+9 градусов, а вечером и ночью ожидается до +11 градусов. УФ-индекс составит 2, что является низким уровнем. Магнитное поле также будет оставаться спокойным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона.