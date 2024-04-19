В Новосибирске перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона

21 апреля в Новосибирске временно перекроют движение из-за легкоатлетического полумарафона.

На сайте администрации Новосибирска появилась информация о том, что в Советском районе 21 апреля состоится IX Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон, из-за которого временно перекроют дороги на проезжей части.

Ограничения продлятся с 8:00 до 14:30 по Университетскому проспекту от улицы Ильича до проспекта Академика Коптюга, по проспекту Академика Лаврентьева — от проспекта Академика Коптюга до улицы Пирогова. И закроется улица Николаева — от проспекта Академика Лаврентьева до здания на улице Николаева, 12/2.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска ограничили движение по трем улицам до 30 апреля.