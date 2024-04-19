В Новосибирске проводят статические испытания полностью российского самолета SSJ-100

В Новосибирске проводят статические испытания российского самолета SSJ-100.

Новосибирский НИИ авиации представил, как тестируется корпус нового импортозамещенного самолета SSJ-100. После введения санкций производство старых моделей стало невозможным из-за импортных деталей.

Специалисты проверяют на прочность российскую версию самолета.

SJ-100 — это пассажирский самолет вместимостью до 103 человек. Он выделяется высоким комфортом и низкими эксплуатационными расходами. Сейчас самолет уже эксплуатируется в парках девяти российских авиакомпаний и у госзаказчиков. Самолет способен летать в любых метеоусловиях.

Напомним, что в Новосибирске в первой половине 2025 года хотят завершить испытания самолета SSJ New.