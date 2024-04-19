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общество

В Новосибирске в аэропорту и на вокзале в ходе рейда проверили 700 мигрантов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в аэропорту и на вокзале проверили 700 мигрантов.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, 700 мигрантов проверили на вокзале и в аэропорту Новосибирска.

В Новосибирске правоохранители, следователи и сотрудники военкомата провели совместный рейд, чтобы найти мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Так, в аэропорту Толмачево в ходе рейда проверили более 700 пассажиров из-за рубежа. В отношении нарушителей закона о воинской обязанности составлены протоколы и вручены повестки для уточнения данных.

Напомним, что в аэропорту Толмачево 49 мигрантов не выпустили из самолета.

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Нина Раневская
Журналист

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