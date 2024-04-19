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проиcшествия

В Новосибирске в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске столкнулись автомобиль и мотоциклист, ехавшие в одном направлении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Бориса Богаткова. Транспортные средства двигались в попутном направлении и столкнулись. Авария произошла с участием двух иномарок — автомобиля «Фольксваген» и мотоциклом «Сузуки».

Байкера с травмами увезли в больницу — насколько сильно он пострадал, на момент публикации неизвестно, как и о деталях этого ДТП.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске водитель иномарки спровоцировал тройное ДТП.

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Галина Чебыкина
Журналист

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