В Новосибирске землю вокруг многоэтажки с пожарным проездом продали застройщику

Жители дома № 24/2 на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске узнали, что рядом планируется плотная застройка с отклонениями от разрешенных параметров.

Как сообщает Сибкрай.ru, в зону застройки попала часть двора, на которой расположен пожарный проезд к тыльной стороне дома. Теперь это — собственность компании «КапиталИнвест», запланировавшей возвести офисный центр.

Ранее организация подала заявление в городскую администрацию об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства из-за неудачной конфигурации участка и инженерных коммуникаций. В итоге, земельный участок собственникам многоквартирника уже не принадлежит.

«В начале строительства жилого дома, когда мы заключали договоры долевого участия, у нас было 70 соток земли, а сейчас оказалось около 34 соток. Мы сейчас разбираемся, как это произошло, – рассказала Сибкрай.ru жительница дома Людмила Алферова.

17-этажный дом бизнес-класса был сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года. Заказчик – ООО «Округ», генпродрядчик – Группа компаний «СМСС», во главе с Анатолием Павловым. О том, что земля им не принадлежит, собственники узнали недавно. Пока что установлено, что участок в 70 соток в 2007 году у мэрии взяла в аренду компания «НГСПИ-Инвест» Владислава Крючкова. Позже было заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок аренды продлевался до 2013 года и при этом сам участок уменьшен в два раза. В 2014 году компания «НГСПИ-Инвест» была ликвидирована. Землю выкупила «дочка» «Кварсиса» – компания «Рост». После банкротства «Роста» землю через торги купил «Капиталинвест».

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске сократилась продажа квартир в новостройках на 77,8 %.